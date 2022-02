Hoje às 14:25 Facebook

Portugal registou 50 mortes e 19436 infetados nas últimas 24 horas.

A Direção-Geral da Saúde reportou 19436 novos casos de covid-19 e 50 mortes associadas a complicações causadas pelo vírus da SARS-CoV-2. Desde o início da pandemia, 3069128 pessoas ficaram infetadas, das quais morreram 20492.

Nos hospitais, há menos 100 internados. Do total de 2232 pessoas acamadas, 160 são doentes considerados graves, mais um do que no domingo.