Menos 21 mil casos ativos em dia com 51 mortes

Portugal registou, esta sexta-feira, mais 15 482 casos de covid-19 e 51 mortes associadas à doença. Há menos internados em enfermaria e nos cuidados intensivos e menos casos ativos.

Em relação à última sexta-feira, dia 11 de fevereiro, em que se registaram 24 271 novos casos, estes dados representam uma descida de 8789 infeções diárias. O número de mortes, por sua vez, subiu de 41 para 51. No ano passado, a 18 de fevereiro de 2021, havia 1944 novos casos e 105 mortes por covid-19.

A maior parte dos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 5272, ou seja, 34%). Segue-se o Norte (mais 4073), Centro (3014), Algarve (1021), Alentejo (926), Açores (650) e Madeira (526).

Nos hospitais, há menos 86 internados. Do total de 1936 pessoas acamadas, 127 são doentes considerados graves, menos cinco do que na quinta-feira. Na sexta-feira passada, tinham saído do internamento 34 pessoas e havia menos nove doentes graves. Já há um ano, havia 3819 pessoas internadas, das quais 688 estavam em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Nas últimas 24 horas, morreram 51 pessoas infetadas com covid-19: 19 no Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Centro, cinco no Algarve, quatro no Alentejo, duas nos Açores e uma na Madeira. As vítimas mortais são um homem com idades entre os 40 e 49 anos, um homem na faixa etária seguinte e quatro homens com idades entre 60 e 69 anos. Na faixa etária dos 70 anos, morreram 10 homens e quatro mulheres e, na faixa etária mais elevada, 15 homens e 16 mulheres.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência continua a cair. Desta vez, cai de 4390,9 para 3853,1 a nível nacional e de 4885,9 para 3833,4 a nível do continente. O R(t) também desceu de 0,76 para 0,74 a nível nacional. Se descontarmos as ilhas, cai de 0,75 para 0,73.

Há ainda a assinalar que, em 24 horas, há mais 36 710 recuperados, num total de 2 626 220, o que faz os casos ativos caírem para 516 890, menos 21 279 do que ontem. Além disso, há menos 11 091 contactos em vigilância num total de 534 151.