Menos 250 milhões de cigarros vendidos na pandemia

Quebra de 5% nas vendas da Tabaqueira até outubro, em contraciclo com a procura de mais ajuda para deixar o vício. Hospitais apostaram no modelo das teleconsultas.

Até outubro, a Tabaqueira vendeu menos 250 milhões de cigarros - uma quebra na ordem dos 5%, segundo a empresa que tem cerca de 60% da quota de mercado em Portugal. Em contrapartida, as vendas de fármacos para deixar de fumar continuam a crescer num ano em que a pandemia multiplicou as teleconsultas de cessação tabágica.

Os números facultados ao JN pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) indicam que se consumiram 356 096 embalagens deste tipo de fármacos até setembro, mais 2,4% do que em igual período de 2019 (347 686). Entre janeiro e abril, no início do surto de covid-19, o aumento foi de quase 18% (foram vendidas 194 817 embalagens contra 165 459 no mesmo período do ano anterior).