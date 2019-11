Menos 46% de casos de VIH e 67% de sida em Portugal

JN Hoje às 12:01 Facebook

O número de novos casos de infeção por VIH diminuiu 46% e o de novos casos de sida baixou 67%, entre 2008 e 2017.

Estes dados constam do mais recente relatório sobre a infeção VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) e SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) em Portugal, elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e apresentado esta quarta-feira.

De acordo com o documento, encontram-se notificados em Portugal 59913 casos de infeção por VIH, com diagnóstico entre 1983 e 2018, dos quais 22551 evoluíram para sida.

O Relatório "Infeção VIH e SIDA - situação em Portugal em 2019" indica também que, até 30 de junho de 2019, foram notificados em Portugal 973 novos casos de infeção por VIH com diagnóstico durante o ano 2018, o que corresponde a uma taxa de 9,5 novos casos por 100 mil habitantes.

No mesmo período foram ainda diagnosticados 227 novos casos de sida (2,2 casos por 100 mil habitantes), nos quais a pneumonia por Pneumocystis jirovecii foi a doença definidora de sida mais frequente.

A maioria dos novos casos ocorreu em indivíduos de nacionalidade portuguesa (64,2%), mantendo-se o predomínio de casos de transmissão heterossexual, lê-se no relatório. No entanto, os casos em homens que têm relações sexuais com homens (HSH) corresponderam a 49,2% dos novos diagnósticos em homens. Quanto à faixa etária, 63,2% destes casos (HSH) foram diagnosticados em indivíduos de idade inferior a 30 anos, com a taxa de diagnóstico mais elevada a registar-se no grupo etário 25-29 anos (23,8 casos por 100 mil habitantes).

Em relação à monitorização da estratégia 90-90-90, Portugal atingiu no final de 2017 os três objetivos da ONUSIDA, com 92,2% das pessoas que vivem com VIH diagnosticadas, destas 90,3% em tratamento e, dessas, 93% com carga viral suprimida (ou seja, com menor risco de transmissão), sublinha o relatório.