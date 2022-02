Menos casos ativos e internados num dia com 44 mortes por covid

Portugal registou 44 mortes e 30.757 infetados nas últimas 24 horas. Casos ativos baixaram pelo quarto dia consecutivo.

Há quatro dias que os casos ativos de infeção por SARS-CoV-2 estão em queda. Depois das diminuições registadas no sábado e no domingo (de 4972 e 9011, respetivamente) e na segunda-feira (de 20.663), o relatório epidemiológico desta terça-feira revela que, nas últimas 24 horas, foram contabilizadas menos 8150 situações ativas de covid-19.

O mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda a existência de 30.757 infetados, valor bastante inferior ao da passada terça-feira, altura em que foram reportados mais 20.131 (50.888 no total).

Sem surpresas, tendo em conta as últimas semanas, a região Norte foi a que contabilizou mais casos, 10.725, seguindo-se a de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 8935, o Centro com 6710, o Alentejo com 1547, o Algarve com 1176, os Açores com 1152 e a Madeira com 512.

O número de mortes - 44 - subiu ligeiramente face às 36 de ontem. Desde o início da pandemia morreram 20.302 pessoas, 2.963.747 contraíram a doença e 2.343.448 recuperaram, 38.863 delas nas últimas 24 horas.

Das 44 vítimas mortais, 14 foram reportadas no Norte, 12 em LVT, nove no Centro, seis no Algarve, uma no Alentejo e duas na Madeira, correspondendo a 29 octogenários, nove pessoas na casa dos 70 anos e seis na dos 60.

Nos hospitais portugueses estão, agora, 2419 infetados, menos 141 em relação ao boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 171 pessoas, menos sete face ao balanço de ontem.