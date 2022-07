Menos casos de hepatite, mas acesso ao tratamento é desigual

Diretor do Programa Nacional aponta o dedo à burocracia e diz que é preciso simplificar os processos. Desde 2015, quase 29 mil doentes iniciaram terapia, mais de 18 mil estão curados.

O acesso gratuito aos tratamentos da hepatite B e C, com recurso a antivirais de ação direta, a partir de 2015, permitiu curar mais de 95% dos doentes, refere o Relatório 2022 do Programa Nacional para as Hepatites Virais que vai ser apresentado esta tarde, no Dia Mundial das Hepatites. Cerca de 40 mil portugueses sofrem de hepatite, uma inflamação do fígado para a qual já há tratamento e cura.

Rui Tato Marinho, médico, diretor do Programa Nacional e autor do relatório agora elaborado, refere que "Portugal tem uma infraestrutura de saúde robusta, baseada no Serviço Nacional de Saúde, facilitando a implementação de boas práticas com impacto positivo na saúde pública". Contudo, defende uma simplificação do processo burocrático que permite medicar os doentes com hepatite C.