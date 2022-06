Menos de 100 mil casos de covid-19 na última semana. Mortes e internados a diminuir

Daniela Jogo Hoje às 19:54, atualizado às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, na última semana, 95 943 casos e 239 mortes associadas à covid-19. O número de casos, mortes e internamentos mantêm a tendência das últimas semanas e continuam a diminuir.

De acordo com o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicado à sexta-feira, houve 95 943 contágios por covid-19 em relação à semana passada. Este número, relativo ao período entre 14 e 20 de junho, reflete uma diminuição de 18 467 infeções em comparação com o que foi registado no último balanço, referente aos dias entre 7 e 13 de junho.

A maior parte dos casos - 47% - foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (45 219 casos). Segue-se o Norte (22 401), Centro (12 521), o Algarve (4821), o Centro (3916), os Açores (3558) e Madeira (9507). Todas as regiões viram os números de novos casos baixarem, em comparação ao último relatório, à exceção do Algarve que contabilizou mais 332 novas infeções do que na semana de 7 e 13 de junho.

Os grupos etários onde se verificou uma maior prevalência da doença foram os dos 40 aos 49 anos (16 141), dos 50 aos 59 anos (15 211) e dos 30 aos 39 (14 133).

Nos hospitais, estiveram 1743 doentes internados na semana de análise, menos 153 do que no balanço anterior. Quanto aos pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) eram 85, menos 13.

No que diz respeito à mortalidade da doença, morreram 239 pessoas infetadas, menos 22 face ao último relatório. A maioria das vítimas tinha 80 ou mais anos (180 óbitos) e vivia na região de Lisboa e Vale do Tejo (84). No Norte, morreram 80 pessoas, no Centro 40, no Alentejo (oito), no Algarve (seis), na Madeira (12) e nos Açores (nove).

A incidência a sete dias por 100 mil habitantes é de 932 casos (menos 15%) e o índice de transmissibilidade, conhecido por R(t), subiu de 0,87 para 0,88.