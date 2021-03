Menos de 200 doentes graves num dia com 21 mortes

Mariana Albuquerque Hoje às 14:03, atualizado às 14:51 Facebook

Portugal reportou, esta quinta-feira, 485 novos casos e 21 mortes por covid-19. Há 187 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, o valor mais baixo desde 21 de outubro.

Depois de, na passada quinta-feira, 11 de março, ter reportado 627 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 485 infetados, menos 142. O número de vítimas mortais associadas à doença (21), por sua vez, subiu ligeiramente em relação à quinta-feira passada, altura em que foram contabilizadas 18 mortes.

Face ao boletim de ontem, que registou 673 novos casos e 15 vítimas mortais, há menos 188 infetados e mais seis óbitos.

Desde o início da pandemia morreram 16.743 pessoas, mais de 816 mil contraíram a doença e 764.599 recuperaram, 580 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 34.713 casos ativos em território nacional, menos 116 do que ontem.

15 mortes na região de Lisboa. Ilhas sem vítimas mortais

Dos casos positivos, 235 são em Lisboa e Vale do Tejo, 118 no Norte, 51 no Centro, 29 no Alentejo, oito no Algarve, 10 nos Açores e 34 na Madeira.

A região de Lisboa volta a reportar o maior número de mortes: 15, havendo ainda uma no Norte, duas no Centro, uma no Alentejo e duas no Algarve. As ilhas não reportam vítimas mortais.

Entre as pessoas com mais de 80 anos (as mais afetadas pela letalidade da doença) morreram nove cidadãos (seis homens e três mulheres). Na casa dos 70, cinco homens e duas mulheres. Na faixa etária dos 60 aos 69, morreram três homens e entre 50 e 59 anos um homem e uma mulher.

Menos de 830 internados e doentes graves abaixo dos 200

O número de doentes internados em enfermaria baixou para 828, menos 28 do que na quarta-feira.

Em Unidades de Cuidados Intensivos estão, agora, 187 doentes, menos 18 face ao boletim anterior. Trata-se do valor mais baixo desde 21 de outubro, quando havia o mesmo número de pacientes graves.