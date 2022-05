Menos de metade dos militantes do PSD aptos a votar nas diretas

São 44 676 os militantes do PSD que podem escolher, nas diretas do próximo dia 28, quem deve ser o próximo presidente do partido, Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva.

Há menos 1 988 militantes do PSD aptos a votar do que os filiados inscritos nas eleições de novembro passado, que ditaram a continuidade de Rui Rio na liderança (com (52,43%) e a consequente derrota de Paulo Rangel, que conseguiu 47, 57%. Ou seja, nas diretas que vão decidir o sucessor de Rui Rio na presidência dos sociais-democratas estão em condições de votar 47,9% do total de militantes do partido: 85 862.

Os Açores são a região do país com mais militantes sociais-democratas. Mas estão no fundo da tabela no que toca ao número de militantes inscritos, numas diretas que contam com menos quase dois mil filiados do que as de novembro passado. Porto, Braga, Lisboa e Aveiro continuam a ser as estruturas do PSD que concentram mais possibilidades de votos. Juntas representam 45% do total dos militantes aptos a escolher o sucessor de Rio no dia 28.