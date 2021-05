Menos doentes graves num dia com cinco mortes e 373 novos casos de covid

AC Hoje às 14:47 Facebook

Portugal reportou, esta quinta-feira, 373 novos casos de covid-19 e cinco mortes associadas àquela doença. Total de doentes graves diminui pelo terceiro dia seguido.

A covid-19 causou 16988 mortes em Portugal, contando com as cinco reportadas nas últimas 24 horas, período no qual foram registados 373 novos casos da doença, que infetou 838475 pessoas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Estes números significam uma descida em relação aos 387 casos reportados ontem e uma quebra tendo em conta os 470 da passada quinta-feira, 29 de abril. É o oitavo dia seguido com menos de 500 casos de covid-19. Em termos de mortalidade, este é o pior dia do mês, com cinco mortes, mais uma do que na terça-feira.

Nos hospitais, há 283 doentes internados, menos 14 do que na quarta-feira, dos quais 77 em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que ontem. O total de doentes internados é inferior ao que se registava a 26 de março de 2020, três semanas após a entrada da doença em Portugal. Nas UCI, os números descem pelo terceiro dia seguido e desde 27 de março que não havia tão poucas pessoas internadas.

Quase 800 mil pessoas superaram a doença (798952 desde o início da pandemia), 538 das quais nas últimas 24 horas, adianta o boletim da Direção-Geral da Saúde revelado esta quinta-feira. Contas feitas, há 22535 casos ativos da doença no país, menos 170 do que ontem.

Mais casos a Norte e mais mortes em Lisboa

A Região Norte continua a registar mais casos que qualquer outra divisão administrativa do país, reportando 181 novas infeções nas últimas 24 horas. O total ascende agora a 336960 positivos desde março de 2020, dos quais resultaram 5343 mortes, duas nas últimas 24 horas.

As outras três vítimas mortais reportadas esta quinta-feira residiam na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais fustigada pela mortalidade associada ao vírus da SARS-CoV-2, tendo perdido 7200 vidas desde o início da pandemia, de um total de 316888 casos de covid-19, 106 nas últimas 24 horas.

No resto do país não há vítimas mortais a registar, com a Região Centro a anotar mais 32 casos, para um total de 118903 infeções desde o início da pandemia, das quais resultaram 3016 óbitos.

No Alentejo, com mais 10 casos, os números registam agora 29823 infeções (e 971 óbitos), 10 nas últimas 24 horas, enquanto no Algarve foram reportados 12 casos - 21742 e 359 óbitos desde o início da pandemia.

Nas ilhas, Açores e Madeira registaram 16 casos cada, com os totais a subirem para 4844 no arquipélago açoriano (31 óbitos desde o início da pandemia) e 9315 em terras madeirenses (68 mortes desde março de 2020).

Das cinco vítimas mortais, duas, um homem e uma mulher, tinham mais de 80 anos. A faixa etária mais afetada pela mortalidade da doença perdeu 11175 vidas desde o início da pandemia, 66% do total de mortes em Portugal.

A faixa etária imediatamente anterior, dos 70-79 anos, registou dois óbitos, um homem e uma mulher, tendo perdido 3619 vidas desde o início da pandemia, 21% das mortes em Portugal associadas à covid-19.

A outra vítima mortal reportada esta quinta-feira é um homem com mais de 60 anos e menos 70. Neste escalão morreram 1522 pessoas, cerca de 9% do total nacional.