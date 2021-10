Menos doentes internados em dia com 832 casos e seis mortes por covid-19

Hoje às 14:52 Facebook

Portugal reportou seis mortes e 832 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Total de internados desceu abaixo dos 300.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) registou 1080929 infeções por covid-19, às quais estão associadas 18106 mortes, desde o início da pandemia em Portugal, contando com os 832 casos e seis mortes reportadas nas últimas 24 horas.

Os números representam um aumento face aos dados revelados ontem pela DGS, que tinha registado 291 casos e três mortes. Mostram, também, uma subida (mais 113) em comparação com as 719 infeções reportadas na terça-feira da semana passada às 730 assinaladas há 15 dias.

Nos hospitais, há menos 13 internados. Do total de 299 pessoas acamadas, 60 são doentes considerados graves, menos dois do que no domingo. O total de hospitalizados voltou a descer abaixo dos 300, depois de dois dias de subidas do mínimo de cinco meses (285) atingido no sábado. Nas UCI, interrompeu-se um ciclo de três aumentos consecutivos.

Segundo a DGS, os casos ativos da doença diminuíram para 30021 (menos 184), num dia em que 1010 pessoas foram consideradas recuperadas da doença (1032802 desde o início da pandemia). Há menos 499 contactos sob vigilância, com o número este registo a cair para 20675 pessoas.

Das seis vítimas mortais, três homens e três mulheres, quatro tinham mais de 80 anos, a faixa etária mais afetada pela doença, que já perdeu 11813 vidas (65% do total nacional) desde o início da pandemia. Morreu também uma mulher com mais de 70 anos e menos de 80, e um homem no escalão etário anterior, o dos 60-70 anos.

Mantendo uma tendência com cerca de duas semanas, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a que registou mais novos casos (317), para um acumulado de 417452 infeções desde o início da pandemia, das quais resultaram 7710 mortes, três nas últimas 24 horas.

A Região Norte é a segunda mais afetada, tanto em óbitos, 5587, como casos, 413726. Números que já incluem as 251 infeções e duas mortes registadas nas últimas 24 horas na zona mais setentrional do país.

Ao Centro, foram reportados 169 casos e uma morte, com os totais a subirem para 144907 infeções e 3170 óbitos.

O Alentejo acumula 39815 casos (mais 32) e 1047 mortes, enquanto o Algarve regista 43414 infeções (41 nas últimas 24 horas) e 475 óbitos.

Nas ilhas, os Açores somaram oito casos (9147, para 44 mortes) e a Madeira 14, com os totais em 12468 notificações de positivos e 73 óbitos.