Menos internados e mais casos no 11.º dia sem mortes por covid-19

A Direção-Geral da Saúde reportou 445 novos casos de covid-19 em mais um dia sem mortes associadas à doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2.

Portugal registou o 11.º dia sem mortes associadas à covid-19. Nas últimas 24 horas, mais 445 pessoas foram diagnosticadas com a doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2, cujo acumulado ascende a 849538 infeções, desde o início da pandemia.

É 10.º dia, este ano, que a covid-19 não causa vítimas em Portugal, o 11.º desde o início da pandemia. Em 2020, a 3 de agosto, apenas uma vez não houve mortes associadas à doença. Em 2021, são dez: 26 e 30 de abril; 3, 14, 22, 23 e 27, 29 e 30 de maio, e agora o 1 de junho.

Nos hospitais, o número de doentes internados desceu após dois dias a subir. Há, agora, 268 pessoas hospitalizadas, menos 15 que ontem. Destas, 50 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, menos duas do que ontem, naquele que é o terceiro dia seguido de alívio em UCI.

Os 445 casos reportados esta terça-feira representam uma subida ligeira (mais 10) relativamente a segunda-feira, mas uma subida quando comparado com as últimas terças-feiras. Desde 6 de abril, quando foram reportadas 874 infeções, que não havia tantos positivos no segundo dia útil de uma semana.

Região de Lisboa com 55% dos novos casos

À semelhança do que aconteceu ontem, a Região de Lisboa e Vale do Tejo reportou mais de metade dos novos casos de covid-19 no país (56%), ao anotar 249 infeções, elevando o total para 321461 positivos desde o início da pandemia, dos quais resultaram 7212 mortes, a última das quais a 28 de maio. É o 13.º dia seguido em que o entorno da capital soma mais casos que qualquer outra região do país.

A Região Norte, a mais afetada em termos de casos globais, reportou 114 novas infeções nas últimas 24 horas, um total idêntico ao de ontem (113), que foi o mais baixo numa semana. No total, a zona mais setentrional do país registou 340525 casos, dos quais resultaram 5355 mortes, 15 no mês de maio.

No Alentejo, somaram-se 13 novos casos, para um total de 30202 infeções, das quis resultaram 971 mortes. Mais a sul, o Algarve reportou 12 positivos nas últimas 24 horas, para um somatório de 22298 casos totais (363 óbitos) desde março de 2020.

Açores e Madeira registaram uma quebra dos casos reportados de ontem para hoje, de 31 para 12, nas "ilhas de Bruma", e de 13 para três na "pérola do Atlântico". No arquipélago açoriano, a pandemia causou 33 mortes de um total de 5440 casos, enquanto nas ilhas madeirenses os totais ascendem a 9721 casos e 69 óbitos.