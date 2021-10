Menos internados e mais recuperados de covid-19 em Portugal

JN Hoje às 16:07 Facebook

Portugal regista, esta terça-feira, mais 719 casos e 8 mortes associadas à covid-19.

O boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde contabiliza mais 719 doentes com covid-19, o que eleva para 1 076 358 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete um aumneto do número de casos registados na segunda-feira, quando houve 327 novos contágios, embora seja comum o registo de infetados diminuir às segundas-feiras face ao encerramento de laboratórios e redução do número de testes de diagnóstico aos fins de semana. Comparando com a terça-feira passada, dia em que houve 730 contágios, o número de infeções reportadas desceu esta terça-feira.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira aponta para mais 1 041 recuperados, diminuindo o número de casos ativos para 29 837 (menos 330 que no dia anterior).

Tal como aconteceu na segunda-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma esta terça-feira mais novos casos de infeção (294), seguindo-se o Norte, com 211. No Centro, há mais 129 contágios, no Alentejo 34e no Algarve 22. Nos Açores, há mais 12 infetados e na Madeira 17.

Doentes internados descem

O número de vítimas mortais associadas à doença (quatro no Alentejo, duas em Lisboa, uma no Norte e outra no Centro) subiu ligeiramente em relação ao dia anterior e em relação à terça-feira da semana anterior, dia em que foi registado quatro mortes. Já o número de internados desceu em relação a segunda-feira: há menos 11 doentes em enfermaria (345 no total) e menos dois em unidades de cuidados intensivos, com 56 doentes ao todo.