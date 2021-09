Menos internados em dia com cinco mortes e 885 casos de covid-19

Augusto Correia Hoje às 14:08 Facebook

Portugal registou 885 novos casos de covid-19, aos quais estão associadas cinco mortes, nas últimas 24 horas. Doentes graves ao nível do início de junho.

Segundo dados da DGS, a pandemia custou a vida a 17938 pessoas em Portugal, de um universo de 1064876 casos de covid-19 registados desde que o vírus da SARS-Cov-2 entrou em Portugal, no início de março de 2020.

Nos hospitais, estão internadas 412 pessoas com covid-19, menos 14 do que ontem. Do total de hospitalizados, 75 são considerados doentes graves, menos três do que na quarta-feira.

O total de doentes graves é o mais baixo desde os 72 de 11 de junho, quando havia 300 doentes acamados. As 412 pessoas atualmente internadas representam o número mais reduzido de acamados em enfermaria desde os 405 de 20 de junho.

Nas últimas 24 horas, foram registados 885 novos casos de covid-19, menos seis do que ontem, e cinco mortes, menos três que as oito reportadas na quarta-feira. Comparando com a quinta-feira da semana passada, os dados mostram uma descida significativa face às 1247 infeções (menos 362) e 10 mortes registadas no dia 15.

As vítimas mortais, um homem e quatro mulheres, tinham todas mais de 60 anos. Três das mortes foram registadas no escalão mais afetado pela pandemia, o das pessoas com mais de 80 anos, entre as quais já se perderam 11699 vidas, que equivale a 65% do total nacional. Os outros dois óbitos foram reportados na faixa entre os 60 e 69 anos, um escalão que regista 1635 mortes desde o início da pandemia, cerca de 9% do total.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada pela pandemia, reportou 330 novos casos de covid-19 e dois mortos. Números que elevam para 411948 o total de infeções desde o início da pandemia, das quais resultaram 7666 óbitos.

Em totais de casos e de mortes, a Região Norte aparece em segundo lugar, com 408946 infeções, mais 258 do que ontem, e 5547 mortes, mais uma nas últimas 24 horas.

Na Região Centro foram reportadas duas mortes, para um total de 3134 desde o início da pandemia, e 140 novas infeções (142260 no total).

O Alentejo somou mais 44 casos (38564 e 1020 mortes desde o início da pandemia), enquanto o Algarve acumula 42244 infeções (mais 103) e 457 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Nas ilhas, a pandemia fica ao largo. Açores contabilizaram dois casos nas últimas 24 horas, para totais de 8756 e 42 mortos, enquanto a Madeira acrescentou oito infeções ao total de 12158 (e 72 mortos) registado desde março de 2020.