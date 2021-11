Menos internados em dia com mais de 1300 novos casos

Maria Campos Hoje às 15:07 Facebook

Portugal registou mais quatro mortes e 1382 novos casos de covid-19 desde quarta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou mais 1382 novos casos de covid-19, aos quais estão associadas quatro mortes. Desde o início da pandemia, morreram 18 184 pessoas em Portugal, de um total de 1 094 048 infeções anotadas. Na quarta-feira, Portugal ultrapassou os mil novos casos pela primeira vez desde 17 de setembro.

A maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 544 casos), seguida do Norte (mais 338), Centro (337), Algarve (76), Madeira (35), Alentejo (32) e Açores (20).

Nos hospitais, há menos 27 internados. Do total de 357 pessoas acamadas, 73 são doentes considerados graves, mais seis do que na quarta-feira.

Esta quinta-feira, há a lamentar mais quatro mortes por covid-19, todas elas em Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas mortais são um homem e uma mulher com idades entre os 70 e 79 anos e duas mulheres com mais de 80.

Esta quinta-feira, há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 542, num total de 32 480 - e a diminuição dos contactos em vigilância - menos 102, num total de 23 028. O boletim indica ainda que há mais 836 recuperados, num total de 1 043 384.

Mais casos, mas menos internados

A comparação dos dados desta quinta-feira com os dados da semana passada, 28 de outubro, mostram um aumento nas infeções diárias: esta semana, há mais 494 novos casos do que na quinta-feira passada. O número de mortos, por sua vez, diminuiu ligeiramente: na semana passada, foram registados cinco e hoje quatro.

Nos hospitais, houve uma diminuição de pessoas internadas: na semana passada, havia mais dois doentes hospitalizados, enquanto hoje foram menos 27. Por outro lado, enquanto na semana passada havia menos um doente grave, hoje há mais seis pessoas a ocupar camas das unidades de cuidados intensivos.