Menos mortes em dia de queda de internados e de casos de covid-19

Portugal registou 2581 novos casos de covid-19, aos quais foram associadas 10 novas mortes, entre as quais a de uma criança com menos de nove anos.

Nas últimas 24 horas foram reportados 2581 casos e 10 mortes associadas à doença causada pelo SARS-Cov-2. Com este registo, menor que o de ontem, o total de infetados registado desde março de 2020 ascende a 979987, dos quis resultaram 17422 mortes.

O total de internados desceu para 898, menos 21 do que na quarta-feira. Entre os hospitalizados, há 196 doentes em cuidados intensivos, menos oito face ao registo de quarta-feira.

Criança entre as 10 vítimas

Entre as vítimas mortais há a registar a morte de um menino com menos de 10 anos. É a terceira vítima do escalão etário com menos de nove anos. Esta faixa etária é a menos afetada pela covid-19, tanto em número de casos (58443) como de óbitos, três, dois meninos e uma menina.

A faixa etária acima dos 80 anos continua a ser a mais afetada, tendo registado sete mortes (cinco homens e duas mulheres). Este é o escalão etário mais afetado pela mortalidade da doença, com 11399 vítimas mortais desde o início da pandemia, o que equivale a 65% do total de 17422 óbitos registados a nível nacional.

Morreram ainda mais duas mulheres, uma na faixa etária dos 40-49 anos e outra no escalão do 70-79 anos, este último, o segundo escalão etário mais afetado pela mortalidade da pandemia, com 3725 mortes, 21% do total nacional.

Lisboa com três mortes e mais casos

A Região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada pelo vírus, registando 947 novos casos de covid-19 e três mortes. No total, morreram 7436 pessoas no entorno da capital, de um total de 328878 casos desde o início da pandemia.

A Região Centro registou outros três óbitos, de um total de 310 novos casos. No total, reportou 131071 infeções e 3051 óbitos desde o início da pandemia.

A Norte, foram reportados 866 novas infeções e duas mortes. A região mais setentrional do país acumula 379281 infeções e 5446 mortes desde março de 2020, quando o vírus entrou em solo português.

As outras duas vítimas mortais foram registadas no Alentejo e no Algarve. O extremo sul de Portugal acumula 33979 casos (mais 230) e 395 mortes, enquanto a zona das planícies soma 34292 infeções (mais 143) e 984 óbitos.

Nas ilhas, registo para 47 novos casos nos Açores (7714 e 38 mortes no total) e 38 na Madeira, que acumula 10772 infeções e 72 óbitos desde o início da pandemia.