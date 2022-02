Menos mortos e novos casos de covid em dia com 82 internados

Sandra Alves Hoje às 15:26, atualizado às 15:48 Facebook

Morreram 24 pessoas com covid-19 e foram confirmadas 4209 novas infeções, em 24 horas. Incidência a descer e Rt a subir. Mais 82 doentes infetados pelo SARS CoV-2 foram hospitalizados.

Portugal regista um total de 21.063 óbitos associados à covid-19 e 3.262.618 casos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em 24 horas, morreram mais 24 doentes infetados, metade dos quais no Norte do país (12), seis em Lisboa e Vale do Tejo, três na zona Centro, um no Alentejo, outro no Algarve e mais um na Madeira.

Dezasseis vítimas mortais tinham 80 ou mais anos (nove mulheres e sete homens), sete tinham entre 70-79 anos (cinco homens e duas mulheres) e uma mulher que não resistiu estava na faixa etária dos 50-59 anos.

Dos 4209 casos diários, 1211 foram confirmados em Lisboa e Vale do Tejo e 1004 no Norte. No Centro há mais 716 positivos, na Madeira mais 406, no Algarve mais 402 e no Alentejo mais 217.

Esta segunda-feira, as autoridades de saúde contabilizam mais 3423 casos de covid-19 ativos, num total de 456.181.

Nos hospitais deram entrada mais 82 doentes infetados, elevando o total para 1478 internados. Em cuidados intensivos continuam 102 pessoas com covid-19 em estado mais grave.

Conseguiram recuperar da infeção mais 762 doentes, o que representa um total de 2.785.374 recuperados desde março de 2020.

Esta segunda-feira, a DGS informa que "a publicação da nova Resolução do Conselho de Ministros e a atualização da Norma 015/2020 eliminam a vigilância de contactos, pelo que esse valor deixará de ser referido neste boletim diário".

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência nacional de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias desceu para 1806,8 (2222,5 na sexta-feira) e o risco de transmissibilidade Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu para 0,75 (0,73 na atualização anterior).