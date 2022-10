Menos nove mil colocados no Superior este ano

Mais de 50 mil estudantes (50 315) foram colocados este ano em universidades ou politécnicos, de acordo com dados divulgados este domingo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), dia em que são conhecidos os resultados da 3.ª fase, com 1644 colocados. O número está abaixo do registado nos anos de 2021 (60 146) e de 2020 (61 973), com menos 9831 colocados este ano face ao ano anterior.

De acordo com a tutela, a última fase de acesso ao Ensino Superior contou com 5047 candidatos, sendo que a maioria (2135) foram de alunos que não ficaram colocados nas duas fases anteriores.

Ficaram 2284 vagas por preencher, que podem ser usadas em concursos especiais ou transferências. É o caso do curso de Engenharia Civil na Universidade de Coimbra (27) e de Química na Universidade do Minho (13).

PUB

Ocupação supera os 90%

Das 54 641 vagas iniciais do concurso nacional de acesso ao Superior, para o ano letivo 2022/2023, houve uma ocupação de 92,1%. A maioria de estudantes vai frequentar cursos ligados às "Engenharias e Técnicas Afins" (8603) e às "Ciências Empresariais" (7483).

Para a terceira fase de acesso foram disponibilizadas 3928 vagas, sendo que a maioria eram lugares disponibilizados pelas próprias instituições, enquanto outros casos englobaram situações de desempate entre candidatos, por exemplo. Mais de 100 candidatos (116) não se tinham inscrito em qualquer fase de acesso do concurso deste ano e fizeram-no pela primeira vez na terceira etapa.

Os resultados estão disponíveis na íntegra no site da Direção-Geral do Ensino Superior. A matrícula e a inscrição dos novos colocados acontecem entre 17 e 20 de outubro.