O primeiro-ministro enumera as prioridades para o país no ano de 2020, esta quinta-feira, na edição impressa do Jornal de Notícias.

O JN estará nas bancas no primeiro dia do ano, 1 de janeiro de 2020, para mostrar (não só) as notícias do dia, como a mensagem de Ano Novo de António Costa, que elege as prioridades do próximo ano para o Governo e para os portugueses.