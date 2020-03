Mensagens da Proteção Civil enviadas para 9,3 milhões de telemóveis

JN/Agências Hoje às 15:01 Facebook

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou esta quarta-feira que já enviou mais de 9,3 milhões de mensagens SMS com conselhos aos cidadãos sobre a situação de risco relacionada com a pandemia da COVID-19.

Segundo um comunicado da ANEPC, os 9,3 milhões de mensagens enviadas para telemóveis foram recebidas por cidadãos que estavam em Portugal continental, incluindo 276 mil enviadas em inglês para cidadãos estrangeiros ou imigrantes.

"COVID19: Lave mãos com frequência. Evite contacto social. Previna contágio. Siga recomendações oficiais Info http://covid19.min-saude.pt www.prociv.pt ANEPC-DGS" é o conteúdo do SMS enviado.

A ativação do sistema de avisos à população pela ANEPC resulta da situação de alerta declarada no país.

De acordo com o boletim epidemiológico da pandemia de Covid-19 divulgado esta quarta-feira, Portugal regista duas mortes de pessoas infetadas com o novo coronavírus e contabiliza 642 pessoas infetadas, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já se espalhou por mais de 145 países e infetou mais de 200 mil pessoas, das quais 8.200 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 82.000 recuperaram da doença.