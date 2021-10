Mensagens, poemas e velas em Braga pelas vítimas de covid-19

Emília Monteiro Hoje às 20:47 Facebook

Dezenas de pessoas juntaram-se este sábado, em Braga, para homenagear as vítimas da covid-19. Mensagens, pinturas, velas e poemas marcaram o momento de recordação, inserido na jornada "Memória e Esperança". Um movimento cívico que, este fim de semana e em todo o país, pôs a população a refletir sobre a pandemia.

Em tecido e em papel, no Largo do Paço, jovens e adultos foram escrevendo mensagens de coragem e esperança, mas também de saudade de quem morreu. As velas começaram a ser acesas ainda o sol não se tinha posto e, em silêncio, foram alinhadas no claustro de entrada da Reitoria da Universidade do Minho. "Queremos promover uma reflexão conjunta sobre a forma como foi a Covid foi enfrentada e combatida", explica Manuel Pinto ao JN.

Fátima Almeida, reformada, quis deixar a sua mensagem. "A pandemia mostrou-nos que temos que viver e crescer como comunidade porque ninguém se salva sozinho", sublinha.

Para além das vítimas mortais, os mais de 150 eventos da jornada homenagearam os que estiveram doentes, os profissionais de Saúde e todos que, de uma maneira ou de outra, viram a sua vida mudada por causa da doença. Em Braga, a homenagem também foi feita com poesia e leitura de vários textos.

Por todo o país, ao meio-dia, os sinos das igrejas tocaram em uníssono. A Conferência Episcopal Portuguesa sugeriu aos párocos que também se juntassem ao evento.

"Não podemos nem queremos esquecer as mais de 17 mil vítimas mortais. Grande parte sofreu sozinha, morreu longe dos seus e sem possibilidade de um último adeus. Não podemos esquecer os seus familiares e amigos, sobretudo os que não puderam acompanhar e despedir-se dos doentes hospitalizados ou institucionalizados, e de todos aqueles que nem sequer puderam fazer-lhes o funeral", refere o texto que apresenta a Jornada de Memória e Esperança.

Na segunda-feira às 14 horas, pede-se um minuto de silêncio em memória das vítimas da pandemia. Independentemente do local onde as pessoas estejam, parem e façam silêncio, homenageando todos os que sofreram com a doença.