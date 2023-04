Mentira sobre TAP gera guerra entre Galamba e adjunto

João Vasconcelos e Sousa com Alexandre Panda Hoje às 09:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministro acusado de querer enganar deputados sobre reunião com CEO, gabinete nega. Ex-colaborador terá agredido funcionárias e levado portátil.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi ontem acusado de ter querido mentir à comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP, por um ex-adjunto que exonerou, na quarta-feira, devido a "comportamentos incompatíveis" com o cargo. O governante nega "categoricamente" ter ponderado dizer à CPI que não existiam notas da reunião de janeiro entre deputados do PS e a ex-CEO da TAP. A Oposição diz que está fragilizado.

Em comunicado, o ministro afirmou que o ex-adjunto, Frederico Pinheiro, foi exonerado por ter "repetidamente negado" a existência das notas. Terá acabado por admitir que as tinha, mas tardou a preparar as respostas pedidas pela CPI, o que obrigou o Governo a pedir mais um dia para as enviar ao Parlamento.