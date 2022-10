Mercado regulado: "No livre mudei num dia, aqui são semanas"

Carla Sofia Luz Hoje às 08:38 Facebook

Clientes queriam evitar subida da tarifa, mas ainda não sabem quando adesão será aceite.

Ao deparar-se com uma fatura de energia com "um aumento brutal" em setembro e face ao anúncio de novas subidas no gás no mês seguinte, Francisco Mangas não hesitou e avançou para o mercado regulado da eletricidade e do gás. Em duas semanas, ficou resolvida a adesão à eletricidade, mas, no gás, continua sem qualquer perspetiva e já conta mais de um mês desde que fez a solicitação.

"Enviei o pedido a 20 de setembro e até agora nada. Na semana passada, liguei para o serviço de apoio da EDP Gás Serviço Universal e disseram-me que estava lá o processo, mas ainda não tinham dado andamento. Não me deram qualquer expectativa de quando vai ocorrer a mudança para o mercado regulado", denuncia Francisco, que pretendia evitar os aumentos de outubro. E já não vai escapar a uma fatura mais pesada.