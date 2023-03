Mercado Voluntário de Carbono é oportunidade para acrescentar valor à floresta

Inês Malhado Hoje às 16:43 Facebook

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro insistiu, esta sexta-feira, que o Mercado Voluntário de Carbono é uma oportunidade para acrescentar valor à floresta e aumentar a sua capacidade de sequestrar carbono, reforçando que esta é uma prioridade para atingir os objetivos de neutralidade carbónica em Portugal até 2045.

Numa fase inicial do mercado, ainda sem data para arrancar, será prioritário criar projetos que "acrescentem valor à floresta" e "aumentem a sua capacidade de sequestrar carbono", em especial em "zonas do país deprimidas, abandonadas e com poucas oportunidade de emprego", mas também com maior risco de incêndio, previstas nos Programas de Ordenamento e Gestão da Paisagem, explicou Duarte Cordeiro durante a apresentação pública do projeto de aplicação nacional, na Academia das Ciências, em Lisboa. "O 'crédito mais' deve empurrar as florestas para a biodiversidade", defendeu.

O Mercado Voluntário de Carbono - cuja regulação ficará sob a alçada da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - permitirá que as empresas privadas dos diferentes setores possam comprar créditos de carbono e em troca ganham certificados de que contribuem para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em resultado da sua atividade. Mas também compensar as próprias emissões ao complementar o investimento em ações para sequestrar carbono. "Esta será também uma fonte de agregação que tornará viáveis outros projetos que dificilmente o seriam", afirmou.

O decreto-lei do Governo que regula a criação e regulamentação deste mercado de âmbito nacional foi aprovado na generalidade em Conselho de Ministros a 26 de janeiro. O documento está, desde o início de fevereiro, em consulta pública, que irá durar até 11 de abril.

Quais os objetivos?

O objetivo é que, através da regulação da compra destes créditos, Portugal possa reforçar a sua capacidade de sequestro de 13 milhões de toneladas de carbono até 2045. Recorde-se que o Governo já tinha anunciado, em novembro, no âmbito da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que irá antecipar a neutralidade carbónica em Portugal de 2050 para 2045, uma obrigatoriedade que ficou estabelecida pala Lei de base do Clima.

Para o ministro, esta regulação irá contribuir para aumentar o grau de confiança dos investidores "num mercado que já existe, mas que é informal". E, por outro lado, captar os benefícios destes investimentos para o país, uma vez que, atualmente, as empresas investem em créditos desta natureza no mercado internacional.

"Não é bala de prata"

Apesar de estar confiante na eficácia deste mecanismo, Duarte Cordeiro salvaguardou que "não irá significar a inexistência de emissões" e que haverá "sempre a necessidade da compensação". "Não é uma bala de prata", referiu, alertando que este mecanismo só resultará se o Governo e as empresas conseguirem responder coletivamente aos objetivos assumidos pelo país para atingir a neutralidade carbónica e combater as alterações climáticas. Sem avançar números, o ministro referiu, em declarações aos jornalistas, que há algumas empresas interessadas nestes incentivos e que "vão trabalhar para projetos de 100 mil hectares". Entre as quais a Secil, empresa que produz betão, e que foi convidada a debater o tema durante a sessão. "Ficaria feliz se do mercado voluntário de carbono resultasse a intervenção em meio milhão de hectares de floresta portuguesa", disse Duarte Cordeiro, acrescentando que alguns destes projetos vão arrancar já este ano. "Vamos querer ser rápidos na regulamentação", assegurou.

Segundo o ministro, Portugal procura seguir as recomendação da União Europeia e mostrar que é dos primeiros países "a encontrar uma regulação pública" no mercado voluntário de carbono que pode trazer meios adicionais para setores que "muitas vezes estão descapitalizados".

Tanto o preço dos créditos como o rendimento das empresas e dos proprietários das áreas florestais será "algo que resultará da capacidade de entendimento entre os privados", explicou Duarte Cordeiro. "Acima de tudo, independentemente de ser muito ou pouco, há uma coisa que eu lhe digo: há um rendimento de curto prazo que ajuda a compensar às vezes projetos florestais que só têm rendimento ao fim de 20 anos ou de 10 anos".

De acordo com o decreto-lei, no mercado voluntário nacional, uma tonelada de CO2 irá corresponder a um crédito de carbono. Por isso, uma empresa pode comprar um número de créditos equivalente às toneladas de CO2 que emite. Estes créditos de carbono não podem ser utilizados para o cumprimento de obrigações europeias ou internacionais como o Comércio Europeu de Licenças de Emissões (CELE) ou o regime de Compensação e Redução das Emissões de Carbono da Aviação Internacional.