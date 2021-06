Metade da população já tem uma dose da vacina

MCC Hoje às 21:11 Facebook

52% da população residente em Portugal, já recebeu uma dose de vacina contra a covid-19, revela o Relatório de Vacinação semanal, divulgado esta terça-feira.

Segundo o documento, são 5 335 683 de pessoas que já iniciaram a vacinação, sendo que 32% (ou 3 295 132​)​​​​​​ dos portugueses têm já a vacinação completa, embora o relatório desta semana introduza algumas alterações metodológicas.

A partir de agora, segundo um comunicado enviado às redações, passa a ser utilizada para calcular a percentagem de vacinados "a estimativa da população residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas para 2020 do Instituto Nacional de Estatística (INE) e não a de 2019, que era até aqui utilizada."

Outra mudança prende-se com a classificação dos imunizados. O quadro semanal de vacinação passa a elencar quem já tem a "vacinação iniciada" e quem tem já a "vacinação completa". Nos anteriores relatórios, a classificação era dividida entre os que tinham recebido uma dose e as que tinham já duas doses.

Deste modo, os números refletem também "pessoas que estão no esquema vacinal com dose única" (isto é, quem recebeu a vacina da Janssen) e as "pessoas recuperadas da covid-19 e que receberam uma dose de vacina, completando assim o esquema vacinal."

O documento elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que 98% da população com mais de 80 anos já iniciou o seu processo de vacinação. Nesta faixa etária, 93% já têm a vacinação completa.

No segmento a seguir - dos 65 aos 79 anos - 98% dos portugueses já têm pelo menos uma dose e 64% já estão totalmente imunizados.

Destaque ainda para a vacinação por regiões: a zona Norte é a que recebeu mais inoculações (2649426 - 43% com a primeira dose e 31% com a vacinação completa), números semelhantes à zona de Lisboa (2 552 100 vacinas - 45% foram primeira dose).

Ainda assim, é de notar que Lisboa, na vacinação completa, forma com o Algarve o grupo das regiões com os valores mais baixos ao nível da vacinação completa - e 24% e 29%, respetivamente - um dado preocupante tendo em conta o agravamento da pandemia nestas duas regiões.