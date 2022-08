Metade das albufeiras com reservas de água abaixo dos 40%

Joana Amorim Hoje às 07:34 Facebook

Bruxelas estima que seca se mantenha até novembro. Comissão reúne-se hoje para analisar novas medidas

A situação de seca que Portugal atravessa - a pior deste século, segundo o Governo - deverá prolongar-se até novembro, de acordo com as previsões da Comissão Europeia. Impactando nas disponibilidades hídricas do país, com metade das albufeiras abaixo dos 40% do seu volume total. Dados que voltam hoje a ser analisados pela Comissão Permanente da Seca, de onde poderão sair mais medidas de mitigação.

Na segunda-feira, e de acordo com a análise feita pela Agência Portuguesa do Ambiente, das 61 albufeiras monitorizadas, 30 tinham disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total. Face ao boletim de 16 de agosto, as reservas baixaram em 12 bacias hidrográficas. Com destaque para as bacias do Lima (a 18%), Cávado (34,3%), Mira (36,5%), Sado (36,4%) e Barlavento (10,1%).