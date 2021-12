Metade das bacias hidrográficas abaixo de 50% da capacidade

Alfredo Maia Hoje às 08:22 Facebook

Ano hidrológico começou com pouca chuva. APA não prevê restrições. Rega de Odelouca pode ser afetada.

Metade das 12 bacias hidrográficas controladas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) apresentavam, em novembro - um dos mais severos dos últimos onze anos -, níveis de armazenamento inferiores a 50% das suas capacidades. Em oito, o enchimento era inferior às médias.

Segundo o boletim de novembro do armazenamento das albufeiras, das 60 monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), seis apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% e 15 estavam abaixo dos 40% do volume total. Em termos de bacias hidrográficas, apenas as do Douro, Ribeiras do Oeste, Guadiana e Arade estavam acima das médias.