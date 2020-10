Metade das famílias sem ajuda para pagar contas

Joana Amorim Hoje às 07:30 Facebook

Há mais famílias a pedirem dinheiro para pagar contas. A Diocesana do Porto está a receber pessoas encaminhadas pela Segurança Social. O Banco Alimentar apoia 440 mil.

Num país com mais de dois milhões de pobres, a crise provocada pela pandemia veio arrastar muitos mais para aquela condição. Os pedidos de ajuda são tantos, que as instituições estão sem capacidade de resposta. Aos alimentos, somam-se pedidos monetários para saldar contas essenciais. A Cáritas já só consegue apoiar metade de quem a procura. O Banco Alimentar está a ajudar mais 60 mil portugueses. E a AMI viu as solicitações dispararem. A este ritmo, não haverá solidariedade que chegue.