Metade das juntas de freguesia não aderiu ao programa "bilha solidária"

Apenas cerca de metade das 3000 freguesias do país aderiram ao programa bilha solidária. Pouco tempo de preparação e as condições de funcionamento de algumas juntas estarão a limitar os resultados. Até 20 de dezembro, foram pagos cerca de 123 mil euros de dois milhões disponibilizados pelo Fundo Ambiental. A segunda fase do programa termina no fim do ano, estando previsto que seja prolongado.

"O pouco tempo que tivemos impediu que houvesse um maior envolvimento", conta Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lembrando que esta segunda fase do programa abrange o período de setembro a dezembro, mas só arrancou "em novembro e não em setembro, como deveria ter sido".

Para já aderiram 1466 juntas ou união de juntas, dispostas a fazer o pagamento de 10 euros por garrafa de gás/mês aos beneficiários de Tarifa Social de Energia ou de outras prestações sociais. São "à volta de metade" das juntas que existem no país, confirma o presidente, realçando que, entre essas, contam-se "cerca de 300 que não são associadas da ANAFRE".