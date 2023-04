Metade do país quebrou recorde de calor para abril

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou uma temperatura máxima do ar recorde para o mês de abril em cerca de metade das estações de Portugal continental. O recorde de temperatura máxima para este mês também foi quebrado, com os 36,9 graus registados em Mora, no Alentejo. O anterior recorde tinha 78 anos.

Esta quinta-feira fica marcada como o dia mais quente de sempre no mês de abril, com temperaturas recorde em metade do país. Até agora, o recorde pertencia ao dia 20 de abril de 1945, data em que se registaram 36 graus na estação meteorológica do Pinhão, em Alijó.

Esta quinta-feira, foram várias as estações que ultrapassaram os 36 graus, com particular destaque para a de Mora, onde se verificaram temperaturas do ar de 36,9 graus. Segundo disse, ao JN, Ricardo Deus, meteorologista do IPMA, as altas temperaturas do ar devem-se à "entrada de uma massa de ar quente e seca do Norte de África".

Como resultado dessa intrusão, confirma, "foram alcançados valores extremos ou recordes de temperatura máxima do ar para o mês de abril, nomeadamente na região do Alentejo". Entre as estações que registaram temperaturas mais elevadas destacam-se, além de Mora, as de Portel, Alcácer do Sal e Amareleja, todas no Alentejo. "Houve ali um conjunto de estações que passaram os 36 graus, mas o valor mais elevado passou então a ser Mora", acrescenta o meteorologista.

A região alentejana foi a que mais se destacou pelo calor, ainda que Ricardo Deus também sublinhe a existência de temperaturas elevadas do ar nas regiões da "Lezíria do Tejo, Beira Interior e Nordeste Transmontano".

Descem no fim de semana

Para esta sexta-feira, as previsões do IPMA ainda dão conta de temperaturas elevadas, mas em princípio baixam no fim de semana para voltar a subir na próxima semana. "Deverá descer a temperatura durante o fim de semana e provavelmente no início da semana irá subir novamente a temperatura, mas não para os valores que estamos a registar entre hoje e amanhã [ontem e hoje]", assinala Ricardo Deus.

Durante o fim de semana, prevê o IPMA, poderá chover nas regiões do Litoral Norte e Centro. Ainda que a probabilidade de chuva seja alta nestas regiões, a intensidade da precipitação deverá ser fraca, estima o mesmo instituto.