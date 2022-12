Metade dos centros de saúde já atende doentes enviados dos hospitais

Quase metade dos agrupamentos de centros de saúde (Aces) do país já têm em funcionamento o projeto "Via Verde ACES" que pretende retirar das urgências dos hospitais os doentes triados com pulseiras verdes e azuis (pouco ou nada urgentes), agendando-lhes uma consulta no centro de saúde no prazo máximo de 24 horas.

Do total de 55 Aces que existem no país, 27 (49%) operacionalizaram a medida para aliviar a pressão das urgências. Daqueles 27, 19 são do Norte e oito de Lisboa e Vale do Tejo, região que tem tido mais dificuldades em lidar com o aumento da procura das urgências. Os dados, bem como a informação sobre os hospitais com os quais se articulam os Aces foram enviados ao JN pelo Ministério da Saúde.

Adesão voluntária