Metade dos doentes com psoríase não é tratado

Medicamentos caros, diagnóstico tardio e listas de espera no SNS dificultam acesso aos tratamentos.

Cerca de 200 mil pessoas sofrem de psoríase em Portugal, mas metade não trata a doença por não conseguir pagar os tratamentos ou consultas, diagnóstico tardio ou incorreto, terapêuticas desadequadas ou desconhecimento da patologia.

Os problemas mais prementes são "a não comparticipação dos medicamentos tópicos, como cremes ou pomadas, que são muito caros, e as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde" (SNS), segundo Paulo Ferreira. "Ao final de tanta espera ou fracasso terapêutico, acabam por desistir. Deveria haver um maior investimento do SNS", defende o dermatologista.