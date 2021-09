Metade dos jovens entre os 18 e os 24 anos com a vacinação completa

R.N.C. Hoje às 17:26, atualizado às 17:49 Facebook

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, mostra que metade dos jovens (50%) entre os 18 e os 24 anos já foi imunizado com as duas doses da vacina contra a covid-19.

Os dados mostram que 393 499 pessoas entre os 18 e os 24 anos têm a vacinação completa, já 643 324 (82%) nesta faixa etária receberam uma dose. O valor poderá ser particularmente significativo, uma vez que o último relatório das "linhas vermelhas" do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA) chamava a atenção para a "tendência crescente" dos casos de infeção nos grupos etários entre os 10 e os 29 anos.

Os números mostram ainda que 83% (8 607 939) da população portuguesa tem pelo menos uma dose da vacina, sendo que 73% (7 576 336) possuem o esquema vacinal completo. À data de hoje, mais de 17 milhões de vacinas foram administradas no total em Portugal. No território continental, a região Norte é a que reúne mais vacinados: 86% com uma dose e 75% totalmente imunizados. A região do Algarve, pelo contrário, é a que tem menos vacinadas administradas (606 275 no total). Nas ilhas, a Madeira bate os Açores, com 80% dos madeirenses com uma dose contra 79% dos açorianos.

As faixas etárias entre 65 e os 79 anos e os maiores de 80 estão perto de atingir os 100% de vacinados, com 99% de cobertura vacinal. Apesar dos dados mais otimistas da task-force (75%), a DGS precisa que 74% dos jovens entre os 12 e os 17 anos receberam a primeira dose da vacina até 29 de agosto e apenas 7% têm a vacinação completa. O pequeno desfasamento de números poderá ser explicado pelo período de tempo analisado pelas duas instituições.