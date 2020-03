Metade dos portugueses não acaba Secundário

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 08:14 Facebook

Número é o mais elevado da União Europeia. Abandono escolar baixou e os rapazes estão pior do que as raparigas.

Em 2018, metade dos portugueses entre os 25 e os 64 anos não tinha o Ensino Secundário completo - o pior registo da União Europeia (UE) a 27. No entanto, apesar de Portugal continuar abaixo da média em matéria de escolarização, a tendência é de convergência. Os chumbos e o abandono escolar têm diminuído, com os ingressos no Ensino Superior em alta.

Os 50% de portugueses que não terminaram o Ensino Secundário saltam à vista nos dados revelados pela Pordata para assinalar o Dia do Estudante. Embora representem uma evolução a nível interno (em 200,1 eram 80%), não tiram Portugal da cauda da Europa. Atrás vêm Malta (46,7%) e Espanha (39,9%); os cinco melhores lugares pertencem à Lituânia (5,2%) e a outros quatro países do antigo Bloco de Leste.