Metade dos portugueses tem pelo menos uma dose de vacina

Metade dos residentes no continente português tomaram, pelo menos, uma dose de vacina contra a covid-19. A meta de 70% da população com alguma imunização mantém-se para o mês de agosto, ou seja, duas semanas após a previsão inicial.

Com a vacinação completa está pouco menos de um terço da população (30%), de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde. São pessoas já com a segunda dose ou que foram inoculadas com o fármaco da Janssen, que exige apenas uma toma.

A 22 de maio, Gouveia e Melo adiantava que, sem complicações no fornecimento de vacinas por parte das farmacêuticas, e "com engenho e arte de todos nós, em princípio iremos atingir os 70% da população vacinada no início de agosto".

Na quarta-feira, o responsável pela task force da vacinação invocou o atraso de farmacêuticas para justificar a derrapagem da meta em duas semanas: "A meta dos 70% de primeiras doses prevista para 8 de agosto pode atrasar-se até 15 dias", disse, então.

Esta sexta-feira, o ministério informou que, "até agora, foram inoculadas cerca de 7,8 milhões de vacinas no continente". O avanço na vacinação permite manter a meta apontada esta semana por Gouveia e Melo de ter 70% da população com vacinação iniciada durante o mês de agosto, acrescentou.

Até ao dia 20 de junho, tinham recebido a primeira dose 46% da população de todo o país, ou seja, incluindo as regiões autónomas.