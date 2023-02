Metas para a redução do plástico ainda longe de serem alcançadas

O segundo relatório do Pacto Português para os Plásticos conclui que ainda há muito trabalho pela frente na redução e reutilização do plástico no país. A coordenadora do Pacto admite que a pandemia atrasou algumas metas definidas.

O relatório, apresentado esta quinta-feira no Pólo II da Universidade de Coimbra, e cujos dados são relativos a 2021, constata uma subida ligeira da entrada no mercado de embalagens recicláveis ou reutilizáveis (de 52 para 57%), uma pequena redução dos plásticos de uso único ou desnecessários (de quatro para 3%) e uma descida da taxa de reciclagem de embalagens de plástico (de 36 para 34%).

"A pandemia foi um entrave sobretudo na parte da reciclagem dos plásticos em 2020. Os dados da reciclagem são desse ano e houve um forte impacto", lamenta a coordenadora do Pacto Português para os Plásticos (PPP), Patrícia Carvalho.

Acrescenta que os progressos "não estão ainda com a velocidade desejada, mas são seguros e certos nas metas definidas. Estamos a falar de 2021, ainda temos alguns anos para os atingir e estamos expectáveis que nos vamos aproximar das metas".

As metas definidas pelo PPP para 2025 apontam para a eliminação total de plásticos de uso único ou desnecessário (é atualmente de 3%), que todas as embalagens de plástico no mercado sejam reutilizáveis ou recicláveis (atualmente a percentagem é de 57%) que a taxa de reciclagem de embalagens de plástico seja de 70% (segundo o relatório, é de 34%) e que haja 30% de incorporação, em média, de plástico reciclado em novas embalagens, sendo que os dados do estudo apontam para 11%.

O PPP é atualmente composto por 111 membros, entre efetivos (indústria do plástico, retalhistas, marcas, operadores de resíduos e recicladores) e institucionais, desde agências governamentais, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, universidades, institutos politécnicos e institutos de investigação.

Pode consultar o relatório do Pacto Português para os Plásticos aqui.