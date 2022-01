"Meteotsunami": Vulcão de Tonga causou "fenómeno muito raro"

Fenómeno raro deu a volta ao mundo, mas já passou. É preciso recuar a 1883 para encontrar um semelhante.

A erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, submerso no oceano Pacífico junto às ilhas Tonga, provocou uma onda de choque atmosférica que viajou mais de 17 mil quilómetros até Portugal e deu a volta ao mundo. Menos de um dia após a explosão, no passado dia 15, um tsunami provocou agitação marítima ao largo de Portugal durante várias horas, com ondas que chegaram aos 40 centímetros. Só em 1883 tinha havido algo semelhante.

"As ondas do tsunami de origem atmosférica deram a volta ao mundo inteiro", diz Rachid Omira, investigador do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicando que se tratou de um "fenómeno muito raro". Para se encontrar um "fenómeno parecido, a uma escala global", é preciso recuar a "1883, aquando da erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia", diz.