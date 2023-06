Abílio T. Ribeiro Hoje às 12:03 Facebook

Roberta Metsola, a mais jovem presidente do Parlamento Europeu, com 44 anos, chega esta quinta-feira a Portugal para uma visita oficial de dois dias. Para além de discursar na Assembleia da República, pelas 10 horas, e participar como convidada no Conselho de Estado de amanhã à tarde, a maltesa vai andar a pé no Chiado com o autarca de Lisboa, Carlos Moedas. Termina o dia com o presidente do PSD, Luís Montenegro, em Braga, onde espera encontrar muitos jovens do PPE. Roberta Metsola é a segunda convidada estrangeira a participar no Conselho de Estado.

O convite para participar na reunião do Conselho de Estado foi feito pelo presidente da República, em maio, durante uma deslocação ao Parlamento Europeu em Estrasburgo. É a segunda visita oficial da Presidente do Parlamento Europeu a Portugal. Não se trata, contudo, de uma presença inédita de um convidado estrangeiro no Conselho de Estado: o primeiro foi Mário Draghi no primeiro Conselho de Estado presidido por Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016, na qualidade de presidente do Banco Central Europeu, para falar sobre o programa de estabilidade e o programa nacional de reformas.

Agora, e a menos de um ano das eleições europeias, os temas em cima da mesa serão bem diferentes. Tal como Marcelo antecipou quando formalizou o convite, a presença de Roberta Metsola prende-se com a necessidade de combater o populismo na União Europeia (UE). O chefe de Estado encara a presença da presidente com muito entusiasmo e considera que se trata de "uma oportunidade única para Portugal e para os portugueses".

Para Marcelo, a solução para combater o populismo é abordar de forma clara os problemas das pessoas, descartando "espaços em branco que possam ser preenchidos com qualquer outra coisa", disse na conferência de imprensa em Estrasburgo.

Passeio com Moedas e encontro com Montenegro em Braga

Certo é também que a segunda visita oficial de Metsola a Portugal (a primeira foi em setembro de 2022) não passará apenas pelo Conselho de Estado. Ainda hoje, a maltesa janta com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de São Bento. No segundo dia de visita, o programa começa cedo com a receção na Assembleia da República, onde vai discursar e responder a perguntas dos deputados.

Ainda durante a manhã, Roberta Metsola vai tomar um café no histórico café A Brasileira com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, descendo depois até ao Largo de São Carlos. O programa oficial termina ao início da tarde, com a sua participação no Conselho de Estado, que decorre no Palácio de Belém.

De Lisboa até Braga, a título pessoal, a presidente do Parlamento Europeu tem encontro marcado com o líder do PSD, Luís Montenegro, na sessão de abertura do Congresso da Juventude do Partido Popular Europeu (PPE), na Casa dos Coimbras, onde serão recebidos pela Tuna de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Minho.

A presença de Roberta Metsola junto dos jovens do PPE vai ao encontro do que disse durante o Evento Europeu da Juventude (EYE2023), em Estrasburgo, na passada sexta-feira. Para Metsola, a visita a Portugal servirá para ouvir portugueses, especialmente os mais novos, sobre "integração social", o "impacto social e económico" da integração na UE ou o envolvimento dos "jovens portugueses na política". O encontro contará com mais de 200 jovens de toda a Europa.

Roberta Metsola, eurodeputada desde 2013, foi eleita primeira vice-presidente do Parlamento Europeu em novembro de 2020, tendo ocupado o cargo da presidência após a morte de David Sassoli, em 11 de janeiro de 2022. É a terceira mulher a assumir este cargo europeu.

Recorde-se que o presidente da República já anunciou a realização de um outro Conselho de Estado, para o fim de julho, para fazer um "ponto de situação" dos temas nacionais, nomeadamente sobre a atualidade política. O órgão consultivo do presidente deverá debater a intervenção dos Serviços de Informação e Segurança no caso da recuperação do computador levado pelo ex-adjunto de João Galamba. Antes, e já para a semana, o presidente vai ouvir os partidos em Belém sobre a data para as eleições regionais da Madeira deste ano.