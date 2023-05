Metsola reconhece que data das europeias "não é ideal para Portugal"

JN/Agências Hoje às 13:40 Facebook

A presidente do Parlamento Europeu admitiu que a realização das eleições europeias a 9 de junho "não é ideal para Portugal", por a data estar "colada" a feriados e poder promover a abstenção, mas apelou ao voto.

"Há ausência de unanimidade no Conselho para uma data diferente. Portanto, há uma data de eleição padrão, que é de 6 a 9 de junho de 2024, e sei que este não é um fim de semana ideal para Portugal", afirmou Roberta Metsola.

Falando em conferência de imprensa, após se ter reunido com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Roberta Metsola acrescentou que "esta é uma questão que [afeta] vários países [já que] todos os fins de semana apresentam uma deficiência específica".

"Portanto, o que teremos de fazer, enquanto ainda estamos à espera da confirmação oficial da data, é encorajar o maior número de pessoas a votar, analisar todas as possibilidades e garantir que, como vimos com todos os eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu, somos tão construtivos, tão pró-europeus, que [...] podemos apresentar candidatos para as eleições do próximo ano que incentivarão o maior número de pessoas em Portugal a sair e votar numa União Europeia forte", apelou a presidente da assembleia europeia.

Esta posição foi transmitida em declarações aos jornalistas após uma reunião bilateral com o chefe de Estado português, antes de Marcelo Rebelo de Sousa se dirigir aos eurodeputados num discurso no hemiciclo europeu sobre a sua visão relativa aos desafios da Europa.

Em meados de abril, o Governo português anunciou estar a tomar diligências junto de Bruxelas para evitar a marcação das eleições europeias em 9 de junho de 2024, devido à proximidade dos feriados, assegurando que se tal não for possível tentará mitigar a abstenção.

Dia 10 de junho é feriado nacional, assinalando-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e dia 13 de junho é feriado em Lisboa.

As duas últimas eleições europeias, em 2019 e 2014, realizaram-se no final de maio, após acordo dos 27 Estados-membros para alterar a data inicial das eleições.

Recentemente, a única vez em que as eleições europeias decorreram "coladas" a feriados nacionais foi em 1994: realizaram-se no domingo de 12 de junho, com o Dia de Portugal a calhar na sexta-feira anterior e o Dia de Santo António, em Lisboa, na segunda-feira a seguir.