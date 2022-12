Microchip pode desmotivar mas não resolve problema do abandono de animais

Diana Morais Ferreira Hoje às 08:13 Facebook

ICNF está a trabalhar em medidas para travar compra de animais por impulso e fomentar adoção responsável.

Desde outubro, passou a ser obrigatório que todos os animais de companhia (gatos, cães e furões) tenham microchip, sendo esta apontada como uma das medidas que, a longo prazo, poderão acabar com o abandono, uma vez que permite identificar e multar os proprietários. No entanto, há animais com microchip a ser abandonados.

Ana Couto, do grupo de ajuda de animais Uma Nova Esperança, da Maia, conta que estão a aparecer nas ruas animais identificados (com chip) e, quando contactados, os donos dizem que não os querem. Ana Couto explica que denunciar às autoridades nem sempre é solução, porque "os proprietários, na presença da GNR, mudam o discurso e dizem que o animal fugiu ou se perdeu".