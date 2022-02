Miguel Albuquerque recandidata-se à liderança do PSD/Madeira sem opositores

JN/Agências Hoje às 10:18 Facebook

O atual líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, é o único candidato à presidência da estrutura regional do partido nas diretas de sexta-feira, em que também serão eleitos os delegados ao XVIII congresso, marcado para 5 e 6 de março.

Esta é a sexta vez que Miguel Albuquerque, também presidente do Governo Regional, concorre à liderança do PSD/Madeira, cargo que ocupa sem oposição interna desde 2014, quando venceu as internas mais disputadas do partido com seis candidatos.

A vitória foi obtida à segunda volta contra Manuel António Correia, então secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, com 64% dos votos, num universo de 6.232 votantes.

Dois anos antes, em 2012, Albuquerque candidatara-se pela primeira vez a presidência da Comissão Política do PSD regional, defrontando Alberto João Jardim, o histórico líder social-democrata madeirense, que venceu por 142 votos de diferença - 51% contra 48,6% - num ato eleitoral em que participaram 3.473 militantes.

Em tempos considerado um dos delfins de Alberto João Jardim, cofundador do PSD/Madeira e seu líder até 2014, Miguel Albuquerque acabou por entrar em rota de colisão com o presidente da estrutura regional, mas tornou-se o seu sucessor na liderança do partido e na chefia do executivo madeirense.

Assumiu pela primeira vez o cargo de presidente do Governo da Madeira em 20 de abril de 2015, após umas legislativas que o PSD ganhou com maioria absoluta, e foi reeleito em 22 de setembro de 2019 com maioria relativa, o que motivou uma coligação governamental com o CDS-PP.

Desde que assumiu a liderança do partido em 2014, Miguel Albuquerque foi o único candidato à presidência da Comissão Política em todas as eleições internas, tendo obtido 98,2% dos votos em 2016, 98,4% em 2018 e 87,3% em 2020.

O líder do PSD/Madeira tem 60 anos (nasceu em 04 de maio de 1961) e é advogado de profissão.

Desempenhou vários cargos de chefia no partido e foi presidente da Câmara Municipal do Funchal, o município mais populoso e importante da Região Autónoma da Madeira, entre 1994 e 2013, tendo sido eleito quatro vezes sempre com maioria absoluta.

A eleição da Comissão Política do PSD/Madeira e do Secretariado realiza-se na sexta-feira, entre as 17:30 e as 20:30, em simultâneo com a eleição dos cerca de 800 delegados ao XVIII Congresso Regional, agendado para 05 e 06 de março, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal.

Miguel Albuquerque avança com uma moção de estratégia global intitulada "Madeira Sempre", num encontro que deverá reunir cerca de 1.000 pessoas, entre delegados, observadores e convidados.

De acordo com o regulamento do partido, só podem votar e ser eleitos os militantes que tenham as quotas regularizadas até 2021 e que se tenham inscritos no PSD até 05 de fevereiro de 2021 - cerca de 2.600 -, sendo que o prazo para pagamento das quotas terminou em 20 de janeiro de 2022.