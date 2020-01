Miguel Almeida é o novo líder dos Jesuítas em Portugal

Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Almeida, de 52 anos, foi nomeado Provincial da Companhia de Jesus, em Portugal. A tomada de posse está marcada para o próximo dia 20 de junho.

Arturo Sosa, padre geral da Companhia de Jesus, nomeou Miguel Almeida, de 52 anos, novo provincial da Província Portuguesa da Companhia de Jesus. O novo responsável nasceu em Lisboa e entrou para o noviciado de Coimbra a 8 de setembro de 1995. Foi ordenado presbítero em Lisboa, em julho de 2003, e fez os votos, que simbolizam o momento da incorporação definitiva nos Jesuítas, em maio de 2011, escreve o portal Ponto SJ.

Ainda antes de se juntar à Companhia de Jesus, estudou Marketing e foi seminarista do Patriarcado de Lisboa. É, ainda, licenciado pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, em Braga, e em Teologia pela Universidade Gregoriana, em Roma. Completou o Mestrado em Teologia Moral no Weston Jesuit School of Theology, em Cambridge, nos EUA.

O período de formação pastoral realizou-se no Pragal, onde iniciou a comunidade jesuíta responsável por acompanhar pastoralmente a população dos bairros sociais na margem sul. Nos últimos anos, e depois de ter passado por Coimbra, Porto e Lisboa, estava em Braga na Comunidade Pedro Arrupe. Na mesma cidade, colaborou, também, com a arquidiocese na pastoral familiar.