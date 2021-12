Miguel Alves recandidata-se à presidência do Conselho Regional do Norte

Carla Sofia Luz Hoje às 16:10 Facebook

O socialista Miguel Alves, autarca de Caminha, recandidata-se à presidência do Conselho Regional do Norte. O encontro decorre, esta quinta-feira, na Régua.

Na lista única, que será submetida a sufrágio esta quinta-feira na reunião daquele órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, António Joaquim Pimentel, autarca social-democrata de Mogadouro, é proposto para a vice-presidência, substituindo Aires Pereira, atual presidente da Câmara da Póvoa de Varzim. No encontro dos presidentes dos municípios do Norte, a regionalização e os fundos do quadro comunitário PT2030 estarão em discussão.

A eleição da comissão permanente do Conselho Regional do Norte, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, terá lugar esta quinta-feira à tarde na Régua, num encontro que juntará os 86 presidentes de câmara nortenhos. Além do sufrágio, os autarcas analisarão a proposta do quadro comunitário PT2030, desenhada pelo Governo, e a realização de um referendo para a Regionalização em 2024. O calendário foi apontado no congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que decorreu no fim de semana passado, pelo primeiro-ministro António Costa e merece a concordância do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"É conhecido que sou um defensor da regionalização e o calendário anunciado de 2024 é uma ótima notícia, que deve ser complementada" com a clareza dos "programas eleitorais dos partido", concretiza Miguel Alves. A campanha eleitoral para as legislativas, que se realizam a 30 de janeiro, "deve ser um momento de clarificação" e os partidos "devem dizer ao que vêm". A regionalização deve estar, claramente, vertida nesses programas, para que a falta dessa menção não seja argumento para novo adiamento. "Está na hora de dar esse passo" num processo que, entende o autarca socialista, levará à modernização das estruturas e trará maior proximidade dos serviços públicos à população.

Enaltecendo trabalho da "equipa de António Cunha", atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, na construção do futuro quadro comunitário de apoio (procurando "absorver grande parte das preocupações dos autarcas"), o socialista expressa preocupação quanto à gestão dos fundos mais ligados ao território. Na certeza de que esse dinheiro não deve ser gerido fora da região, da capital para o território.

"Os avisos e as regras da candidaturas podem ser lançados pela região", para além da definição dos investimento elegíveis. "A burocracia é a construção do centralismo", atenta Miguel Alves, e, quando se aguarda por resposta de Lisboa, muitas vezes os processos eternizam-se.