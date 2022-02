Miguel Pinto Luz quer acabar com o modelo de eleições diretas no PSD

Delfim Machado Hoje às 19:28 Facebook

O ex-candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz, defendeu este sábado o fim do modelo de eleições diretas no partido. Na sala fechada do Conselho Nacional, atacou Salvador Malheiro por ter falado em Luís Montenegro na ressaca da derrota eleitoral.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais e apontado como um dos nomes fortes para candidato à liderança do PSD, chegou ao Conselho Nacional de Barcelos para fazer três propostas, uma das quais para acabar com o modelo de eleições diretas no partido. "Desde que adotamos, nesse dia fatídico, o modelo de diretas, temos vindo a perder cada vez mais tração, a perder eleição atrás de eleição".

Para Miguel Pinto Luz, o PSD tem de "acabar definitivamente com as diretas e voltar a um modelo de eleger um líder do PSD num Congresso à PSD", disse, cá fora, aos jornalistas. Nesse modelo que Pinto Luz defende, os delegados seriam eleitos em congresso e, depois, escolheriam o líder. Atualmente, são votadas listas nas concelhias e distritais que, em congresso eletivo, escolhem o líder.

Entre as propostas de Miguel Pinto Luz está ainda a de falar com o CDS, Aliança e "todos aqueles que abandonaram o partido nos últimos anos", trazendo-os "para dentro" para "escancarar as portas do PSD ao talento".

Por fim, a terceira proposta foi sobre a questão da regionalização, com Pinto Luz a pedir um debate profundo dentro do partido, mas aberto à sociedade: "Não podemos permitir que António Costa faça uma regionalização encapotada. Portanto tem de haver um profundo debate na sociedade portuguesa e tem de haver um referendo".

No discurso que fez perante os conselheiros, e ainda antes de atacar Salvador Malheiro, Miguel Pinto Luz agradeceu a Rui Rio pelo trabalho feito: "Independentemente de estar mais certo ou mais errado, mais à Direita ou mais à Esquerda, ninguém põe em causa o seu esforço. Portanto, obrigado".

Ataques a Salvador Malheiro

O que Miguel Pinto Luz não contou aos jornalistas foi o ataque feroz que lançou a Salvador Malheiro, um dos homens fortes de Rui Rio. Lá dentro, na sala fechada aos jornalistas, Miguel Pinto Luz começou por dizer que alguns dos homens de Rui Rio "estão mais preocupados com quem se segue". Depois, olhou para o presidente da Câmara de Ovar e lançou a crítica: "Salvador, deixa-me dizer-te que o que disseste não envergonha só o partido, envergonha toda esta sala".

Recorde-se que, no dia a seguir às eleições, Salvador Malheiro disse no Fórum TSF que Luís Montenegro "poderia ser uma solução" e "é das figuras que reúne melhores condições para o fazer". Este sábado, no Conselho Nacional, já depois de ouvir as críticas de Miguel Pinto Luz, Salvador Malheiro justificou-se : "O que eu disse foi que o Luís Montenegro reúne boas condições, das melhores condições. Foi isso que eu disse. Se calhar não devia ter dito, mas o que eu disse não foi o que saiu".