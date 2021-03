Miguel Quintas da Iniciativa Liberal desiste de candidatura a Lisboa

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

Miguel Quintas, nome anunciado no sábado como cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas, retirou-se esta terça-feira da candidatura por "motivos pessoais", anunciou o partido em comunicado.

"Esta decisão de Miguel Quintas foi aceite pelos órgãos locais e nacionais da Iniciativa Liberal, a quem agora compete ponderar e decidir sobre o novo candidato do partido no processo autárquico em Lisboa", refere o mesmo comunicado.

No sábado, a Iniciativa Liberal recusou integrar a coligação autárquica à Câmara de Lisboa encabeçada por Carlos Moedas e decidiu apresentar então o candidato próprio, Miguel Quintas, anunciado pelo presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, em frente à Câmara de Lisboa.

A decisão foi tomada pela Comissão Executiva que se reuniu no sábado, por proposta do núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal, tendo sido anunciado igualmente o nome que iria ocupar o segundo lugar na lista dos liberais, Ana Pedrosa-Augusto, que foi vice-presidente eleita no primeiro congresso do Aliança, tendo ambos os candidatos discursado na ocasião.

"Que não fiquem dúvidas nenhumas: é uma decisão difícil, mas certa e que o grande objetivo que temos ao tomá-la é tirar da câmara o PS que há 14 anos a governa e o atual presidente que há seis anos a governa", sublinhou então o presidente e deputado dos liberais.