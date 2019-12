Mike Pompeo chega hoje a Portugal e encontra-se com Costa, Santos Silva e Netanyahu

Hoje às 14:26 Facebook

O secretário de Estado dos Estados Unidos antecipou uma visita a Lisboa, inicialmente prevista para sexta-feira, onde chega esta quarta para ter um encontro com o primeiro-ministro de Israel e manter contactos com o Governo português.

Depois de marcar presença na cimeira de líderes de dois dias da NATO, que termina hoje em Londres, o chefe da diplomacia norte-americana "irá viajar para Lisboa, Portugal, de 4 a 5 de dezembro, onde irá encontrar-se com o primeiro-ministro português, António Costa, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva", refere o Departamento de Estado norte-americano no seu site.

"Os líderes irão reafirmar a sólida relação Estados Unidos - Portugal e irão discutir a cooperação norte-americana e portuguesa numa ampla variedade de interesses", pode ler-se. Os encontros com António Costa e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, deverão acontecer na quinta-feira.

Esta noite, Mike Pompeo irá encontrar-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Depois da passagem por terrs lusas, o chefe da diplomacia norte-americana segue para Marrocos.