Milhares de alunos ainda sem vouchers para livros

Estudantes de anos de continuidade dos ensinos Básico e Secundário continuam à espera por disponibilização de manuais na plataforma MEGA.

No dia em que deverão ser disponibilizados os vales para aquisição de manuais escolares dos alunos que vão iniciar um novo ciclo de escolaridade (1.º, 5.º, 7. º e 10.ºº anos), ainda havia, na segunda-feira, milhares de estudantes em anos de continuidade, como o 6.º ou o 11.º anos, à espera de obter os vouchers para o próximo ano letivo.

Após uma consulta a centenas de agrupamentos escolares do país, na plataforma MEGA do Ministério da Educação, o JN constatou que a maioria das escolas primárias já disponibilizou os vales na plataforma. De recordar que os estudantes do 1.º ao 4.º anos vão ter manuais novos. No caso dos alunos mais velhos, a probabilidade de ficar com livros reutilizados será maior: 70%é a taxa de reutilização que o Governo confirma para este ano. Neste caso, as famílias deslocam-se às escolas para levantar os manuais reutilizados, mas só depois de receberem os vouchers pela plataforma.