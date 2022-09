Milhares de alunos sem manuais da Porto Editora

Livreiros reclamam que têm encomendas paradas há 15 dias, mesmo com sistema informático a revelar stock para entrega, e temem extermínio.

Milhares de alunos estão ainda sem receber os manuais escolares que encomendaram no final de agosto, com ou sem vouchers, porque a Porto Editora, que detém mais de 60% de quota no livro escolar, não está a fazer entregas aos livreiros independentes. Os empresários temem estar a ser vítimas de uma estratégia para "empurrar" clientes para os sites da editora e acabar com os pequenos negócios. A Porto Editora desmente, garante que 95% das encomendas já foram entregues e assegura que os sites têm stock próprio.

"Desde 30 de agosto que não recebo uma única encomenda da Porto Editora", queixou-se a proprietária de uma papelaria em S. João da Madeira. Com centenas de manuais pedidos e sem satisfações da editora, a empresária refere que "todos os dias vão clientes para trás, insatisfeitos, que acabam por tentar a sua sorte a encomendar online e recebem antes de mim".