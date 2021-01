Milhares de cirurgias bloqueadas pela pandemia

Joana Amorim Hoje às 07:09 Facebook

Mais de 67 mil estão à espera depois do tempo máximo. Lista de inscritos em níveis "historicamente baixos" por causa da pandemia.

São números "historicamente baixos". Em outubro do ano passado estavam inscritos para cirurgia 209 mil utentes. E, mesmo assim, de mês para mês, não pára de aumentar o número dos que estão à espera fora dos prazos recomendados. Em outubro, eram mais de 67 mil, quase um terço do total.

As duas situações têm na pandemia a resposta. Analisando a Lista de Inscritos para Cirurgia (dados do Portal da Transparência do SNS), há cerca de quatro anos que não se verificava um valor tão baixo como o agora registado: 209 385 inscritos. Pela simples razão que os hospitais não estão a receber doentes referenciados pelos Cuidados de Saúde Primários (CSP), absorvidos pela covid-19.