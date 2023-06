Milhares de crianças encheram Fátima e rezaram pela saúde do Papa

Abílio T. Ribeiro Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 17 mil crianças pintaram de colorido, este sábado, o Santuário de Fátima, durante a primeira Peregrinação das Crianças após a pandemia. O encontro centrou-se no tema "Como Maria partilhar a alegria" e teve, particular intenção, pelas "rápidas melhoras do Papa Francisco". As crianças ucranianas também foram lembradas durante a celebração.

"Ama e serás feliz" foi a principal mensagem que o Bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério, transmitiu, durante a homilia, a todas as crianças que rumaram de vários pontos do país até ao recinto do Santuário de Fátima.

O Bispo das Formas Armadas instou as crianças a partilhar amor e alegria: "Quando a alegria está no nosso coração, não queremos ficar com essa alegria só para nós, mas sentimos a necessidade de a transmitir a todas as outras pessoas". O bispo alertou ainda os mais novos que "a felicidade não está em ter muitas coisas, nem em ter muitas riquezas materiais".

PUB

Para D. Rui Valério, "onde há amor também há alegria". "Se vocês perguntarem aos vossos pais qual foi o dia mais feliz da vida deles, provavelmente dirão que foi no dia em que receberam a notícia de que o filho vinha a caminho - filho ou a filha - é aquela pessoa que eles amam, mas também é aquela pessoa de quem recebem amor", referiu. numa homilia de cerca de 10 minutos onde tentou interagir com as crianças fazendo-lhes perguntas.

Crianças enviaram amor para a Ucrânia

D. Rui Valério pediu que o amor partilhado por todas as crianças em Fátima chegue à Ucrânia, "um país que está em grande sofrimento, porque estão lá pessoas más a fazer mal às criancinhas e as outras pessoas".

Deixou ainda o desejo que esta mensagem chegue a todos os jovens que vão participar na Jornada Mundial da Juventude, em agosto deste ano em Lisboa, e onde é esperada a presença do Papa Francisco. "Vamos a partir daqui enviar esta mensagem, como a Nossa Senhora levou alegria a todo o mundo e, particularmente, aos jovens: Ama e será feliz".

No final, todas as crianças receberam como "surpresa" uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, presente na peregrinação, deixou um pedido: "coloquem a imagem num local para onde olham todos os dias", disse, pedindo aos mais pequenos que rezem por todos os meninos no mundo que passam "fome, estão na guerra e não têm carinho".